Vuurwerk mag niet, carbidschieten wel. Maar hoe lang nog?

Is carbidschieten helemaal in? Marco Jansen, carbidverkoper in Dongen weet het wel zeker. ,,Normaal begint het pas na sinterklaas te lopen, nu staat de telefoon al twee weken roodgloeiend. De vraag is honderd keer groter dan het aanbod. En dan gaat ook de prijs omhoog, dat is simpel. Een kilo kostte - afhankelijk van de af te nemen hoeveelheid - 5 tot 10 euro, dat is nu het dubbele.”