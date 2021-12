Vuurwerkoverlast en korte coronalontjes: Loon op Zand zet beveiliger in in centrum Kaatsheuvel

Heusden legt autobran­che onder vergroot­glas: ‘Genoeg reden om te kijken of er meer aan de hand is’

VLIJMEN - De autobranche in Heusden ligt onder een vergrootglas. Heusden telt relatief erg veel auto- en garagebedrijven, terwijl bij een flink aantal van die bedrijven weinig aanloop is of de autovoorraad nauwelijks lijkt te wisselen, aldus de gemeente. ,,Genoeg aanleiding om te onderzoeken of hier misschien meer aan de hand is.”

29 november