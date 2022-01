Vuurwerkoverlast roept vragen op: ‘We waanden ons welhaast in oorlogsgebied’

Mag graffiti met ‘media=virus’ en ‘vaccinazi’ op viaduct N261 blijven staan?

LOON OP ZAND - ‘MEDIA = VIRUS’, staat er in grote witte letters. Iets kleiner: ‘Vaccinazi’. Ecoduct Westloonse Wissel over de N261 tussen Tilburg en Waalwijk wordt sinds kort ontsierd door deze opruiende graffititeksten. Mag het (lang) blijven staan? En wie gaat er eigenlijk over?

9:33