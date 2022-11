VVD Altena wil meer weten over activiteiten aan de Laagt in Almkerk

Dat een bedrijf ontwikkelt en experimenteert, ontheft het volgens Kolff niet van de regels. Hij doelt daarbij op de agrarische bestemming die de locatie heeft. Uitsluitend agrarische bebouwing met één bedrijfswoning is daar toegestaan. Het lijkt erop, zegt hij, dat niet alle aanwezige bedrijvigheid agrarisch is. Bovendien staan er drie woningen.

Drie woningen

Kolff weet dat een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid, maar voorlopig nog niet geldt. Zijn vraag is of alle huidige activiteiten voldoen aan dit nieuwe bestemmingsplan. Ook wil hij weten of de woningen, een dubbelwoonhuis en een tinyhouse, in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan of dat daar toestemming voor verleend is.