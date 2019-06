VVD Altena wil opheldering over dreigend tekort van 900.000 euro op WMO

De VVD in Altena wil opheldering van het college van burgemeester en wethouders over het dreigende tekort van 900.000 euro op de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Volgens de VVD moet de wethouder al eerder hebben geweten over het tekort van bijna een miljoen euro. ,,Op 14 juni werden we onaangenaam verrast met de mededeling dat de uitvoering van de WMO afstevent op het tekort’’, stelt raadslid Pim Bouman in een brief aan burgemeester en wethouders.

,,Vier dagen later gaf de verantwoordelijk wethouder hiervoor een verklaring. Daaruit concluderen we dat dit tekort al enige tijd in beeld was bij de ambtenaren en al minstens enige weken bij het college.’’

Het verbaast Bouman dan ook dat in de onlangs verschenen kadernota met geen woord wordt gerept over dat tekort. ,,Die gaf dus bij verzending al geen juist beeld meer van de financiële toekomst van Altena.’’

Bouman wil weten hoe dat komt, of het college wel voldoende ‘in controle’ is over de inkomsten en uitgaven en of hij ‘meer van dergelijke verrassingen’ kan verwachten.