VVD Altena ziet kansen om vergunning voor omstreden plan huisvesting arbeidsmigranten toch te weigeren

Loon op Zand is er nog steeds niet uit: geschil tussen gemeente en Torenzicht is ‘ingewik­keld’

KAATSHEUVEL - Hotel Torenzicht in Kaatsheuvel is allang in andere handen en heeft inmiddels zelfs een nieuwe naam. Dossier-Torenzicht is echter nog steeds niet gesloten. De gemeente Loon op Zand hangt nog altijd een fikse schadeclaim boven het hoofd.

17 oktober