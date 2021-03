VVD overal op één, PVV opvallend sterk in De Langstraat

‘Kwetsbare’ kiezer weet meteen de weg

15 maart Risicogroepen mogen in deze coronatijden niet alleen per post stemmen, maar ze kunnen ook al twee dagen eerder terecht op een aantal stembureaus. Ook in de Langstraat weten de veelal oudere kiezers de weg. Even een ontsmettend papje in de handjes wrijven en stemmen maar. Wat zijn die stembiljetten trouwens groot!