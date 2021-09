VVD presenteert snel nieuwe wethouder na onverwacht ontslag Frank van Wel: ‘Projecten mogen geen extra vertraging oplopen’

Wethouder Frank van Wel nam dinsdagmiddag volledig onverwacht ontslag. De financiële man van de VVD stapte op na een klacht van een medewerker over ongepast gedrag. Een fikse tegenvaller voor de gemeente die toch al onder een vergrootglas ligt. De financiële situatie van de gemeente is al jaren kritiek. Nadat Loon op Zand in 2019 diep in de rode cijfers was beland, had Van Wel de gemeente net weer in wat rustiger vaarwater gekregen.