VVD Waalwijk botst hard met wethouder over hoge kosten jeugdzorg: 'Het voelt als wantrouwen’

WAALWIJK - De hoge kosten van de jeugdzorg houden de gemoederen in Waalwijk nog altijd bezig. Het probleem baart coalitiepartij VVD grote zorgen, omdat de oorzaak in haar ogen nog altijd niet bekend is. Het kritische betoog viel helemaal verkeerd bij wethouder Dilek Odabasi.

De gemeenteraad boog zich donderdagavond over de begroting voor 2022. VVD-raadslid Maarten van der Weijden ging opnieuw in op de hoge kosten van de jeugdzorg. Volgens hem vraagt zijn partij al ruim drie jaar lang hoe het kan dat in vergelijking met andere gemeenten zoveel Waalwijkse jongeren hulp nodig hebben. En het antwoord zou al die tijd zijn: dat weten we niet. ,,En daar maken we ons grote zorgen over.”

Hij hoopte dat in een volgende raadsperiode het antwoord wel komt, en dat er een grondig onderzoek naar de oorzaken komt. Fractievoorzitter Timon Klerx van coalitiepartner LokaalBelang vond dat Van der Weijden hele grote woorden gebruikte, alsof het college niet alles heeft gedaan om de kosten en het gebruik van de jeugdzorg terug te dringen. Hij wees erop dat er al veel is gebeurd.

Wethouder Dilek Odabasi (GroenLinksaf) had ook grote moeite met het betoog van de VVD. Ze was er zeer teleurgesteld over. ,,Het voelt als wantrouwen", stelde ze. ,,We zeggen niet dat we niet weten wat de oorzaak is, maar wel dat er heel veel factoren een rol kunnen spelen.", reageerde ze fel.

Er is in haar ogen veel tijd en energie in dit onderwerp gestoken, en is de informatie zoveel mogelijk met de gemeenteraad gedeeld. ,,U praat de hele tijd over overbehandeling van de jeugd, maar er spelen ook andere zaken", sprak ze Van der Weijden persoonlijk aan. Odabasi benadrukte nogmaals dat het een zeer complex probleem is, waar vrijwel alle gemeenten mee worstelen.

Volgens haar schitterde de VVD zelf door afwezigheid bij een belangrijke bijeenkomst over dit onderwerp. En als de liberalen willen dat er een grondig onderzoek komt, dan moeten ze met een voorstel komen, inclusief een daarbij horend budget. ,,Maar dat komt er niet.”

Van der Weijden stelde dat zijn betoog niet bedoeld was als een aanval op de wethouder. ,,Ik weet dat u de stinkende best doet.”Hij vond het jammer dat ze het zo persoonlijk oppakte, maar zijn partij vindt het belangrijk om de zorgen nog eens te benoemen. ,,Het gaat ons om de kinderen.”

De begrotingsvergadering leverde verder weinig verhitte discussies op. Waalwijk blijft amper een half jaar voor de verkiezingen pijnlijke bezuinigingen bespaard. Door extra bijdragen van het Rijk zitten gemeenten ruimer bij kas. Toch zijn niet alle zorgen uit de wereld.

Stadsstrand

Veel bekende onderwerpen passeerden de revue. Het tempo van woningbouw moet omhoog, vooral voor starters. Er is extra aandacht nodig voor mensen in armoede en sociaal isolement, om maar wat belangrijke politieke boodschappen te noemen. En LokaalBelang maakte zich nog eens hard voor haar idee voor een stadsstrand bij het Lido in Waalwijk.

De politieke discussie was ver na middernacht nog altijd niet klaar. Er is besloten om de begrotingsvergadering volgende week voort te zetten.