VVD Waalwijk peilt mening inwoners via kaartenactie: 'Je moet het niet alleen bij woorden laten’

De liberalen willen de reacties gebruiken bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma. De gemeenteraadsverkiezingen komen in zicht. Maart volgend jaar is het zover.

In de Waalwijkse raad wordt volop gesproken over inspraak en burgerparticipatie. Vooral bij verschillende ruimtelijke plannen klinkt de roep om verbetering.

De VVD speelt daar nu op in. ,,Je moet het niet alleen bij woorden laten”, meent raadslid Ilona Klerks. ,,Met deze actie hopen we nog meer inzicht te krijgen in wat er onder de mensen leeft. Hoe denken zij dat het beter kan in hun buurt? We vragen dit voordat het verkiezingsprogramma wordt geschreven. Zo proberen we aan echte participatie te doen.” De kaarten worden deze week samen met Weekblad Waalwijk bezorgd.