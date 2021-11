VVD Waalwijk wil extra actie tegen illegaal vuurwerk: 'Hier moet een eind aan komen!’

Ontmoeting in de Gro­testraat in Waalwijk leidt tot zestig jaar huwelijk

In de Grotestraat van Waalwijk kwamen Adri Beerens (88) en Betsie Beerens-van Wanrooij (84) elkaar tegen. De liefde die toen ontstond, is er vandaag de dag nog steeds. Het echtpaar was op 26 oktober zestig jaar getrouwd en vierde het jubileum met hun kinderen, kleinkinderen én achterkleinkinderen in Waalwijk.

28 oktober