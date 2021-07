Waalwijk betreurt onrust over bomen: 'Lastig om het voor iedereen goed te doen’

WAALWIJK - De veelbesproken bomen in de Groen van Prinstererlaan worden pas gekapt als daar echt aanleiding voor is. Het Waalwijks college betreurt dat opnieuw onrust is ontstaan over de toekomst van de lindes. Maar volgens B. en W. is het moeilijk om het goed te doen in een zaak met zulke grote voor- en tegenstanders van kap.

De bomensoap duurt al vele jaren. Een aantal buurtbewoners wil van de lindes af, omdat deze overlast zouden veroorzaken. Maar er is ook een groep bewoners die helemaal niets van een kap van de beeldbepalende bomen wil weten. En die discussie sleept al een tijd.

De lindes stonden eerder op de nominatie om gekapt te worden, maar de gemeente kwam daar uiteindelijk toch op terug. Toch is weer ophef ontstaan bij mensen die de bomen willen behouden. De gemeente wil alvast wat jonge bomen erbij planten. Volgens haar komt dat idee van de tegenstanders van de kap zelf. Als de huidige bomen in de toekomst wel om moeten, staat er in ieder geval weer meer groen.

Quote We willen het oproepen van wantrouwen voorkomen, maar realiseren ons ook dat dit niet in alle gevallen mogelijk is College Waalwijk

Maar volgens de tegenstanders van kap was dit niet bedoeld als vrijbrief om straks gezonde bomen te gaan kappen. En die vrees is er nu wel. De bewoners maken uit informatie van de gemeente op dat er over vier á vijf jaar een kapvergunning komt voor een aantal van de lindes. Ook de ChristenUnie wil opheldering. De partij vraagt zich af waarom de gemeente deze heikele kwestie nu weer oprakelt.

Volgens het college wil het een zo goed mogelijke oplossing voor alle partijen. Maar er liggen geen concrete plannen om over een paar jaar te gaan kappen, zo wordt benadrukt . ,,We zullen dit pas doen als de bomen naar de mening van onze vakdeskundige hiervoor in aanmerking komen", antwoordt het college op de vragen van de ChristenUnie. ,,Tot die tijd worden ze gewoon onderhouden zoals het hoort.”

Misverstanden

Waarom die termijn van vier à vijf jaar is genoemd? Volgens het college zit daar niets achter. ,,De melding van de vier/vijf jaar is bedoeld als richtlijn en niet als een absolute datum", stelt het. ,,Dit geldt overigens ook voor de verwachtte levensduur van 15 jaar van de bomen.” Het wil dat nog beter uitleggen, zodat in de toekomst niet weer misverstanden ontstaan bij voor- en tegenstanders van de kap.

Het college wijst er wel op dat bij deze discussie partijen echt lijnrecht tegenover elkaar staan. Er wordt gestreefd naar een oplossing, die voor beide partijen acceptabel is. ,,Maar de uitkomst zal voor beide partijen nooit de ideale zijn", concludeert het. ,,We willen het oproepen van wantrouwen voorkomen, maar realiseren ons ook dat dit niet in alle gevallen mogelijk is.”