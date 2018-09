Waalwijk blaast Beste Idee af; te weinig goede inzendingen

Elf inzendingen waren er dit jaar voor Het Beste Idee van Waalwijk. Zes daarvan waren er geschikt om mee te doen aan het jaarlijkse evenement waarbij inwoners geld konden winnen voor het realiseren van een goed idee voor hun wijk of straat. Zes goede ideeën is te weinig, vindt Waalwijk dat het evenement nu afblaast. Goede plannen kunnen ook worden uitgevoerd zonder een groots evenement, zo vindt de gemeente. ,,We gaan contact zoeken met de inzenders om te kijken of we hun idee toch kunnen uit voeren, maar dan vanuit het wijkbudget. Zo wordt niemand benadeeld."

50.000 euro

Het Beste Idee van Waalwijk zou deze maand voor de derde keer worden gehouden. Waalwijk had voor de ideeën 50.000 euro beschikbaar. Vorige jaren mochten maximaal twintig inzenders hun idee presenteren waarna een jury het geld over maximaal vijf plannen verdeelde.

Bij het Beste Idee van Waalwijk was het wel de bedoeling dat inwoners zelf ook de handen uit de mouwen staken. En daar had niet iedereen zin, zegt Waalwijk. ,,Twee initiatiefnemers trokken zich terug toen bleek dat het niet de bedoeling is dat zij een idee aandragen dat vervolgens volledig door de gemeente moet worden uitgewerkt en uitgevoerd."

Het eerste jaar ging het meeste geld naar het idee voor een natuurspeeltuin in Waspik. Vorig jaar gingen de bedenkers van een energie-opwekkende speeltuin met het meeste geld aan de haal. Daarnaast was er ook een bijdrage voor een kruidentuin in Sprang-Capelle, een buurtbankenproject in Waspik en een project voor kunst in bushokjes.