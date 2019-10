Waalwijk breidt alcoholverbod in centrum uit

Het is in een groot deel van het centrum al verboden om op straat alcohol te drinken. De gemeente heeft dat geregeld via de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Net buiten dat gebied, in een deel van de Grotestraat, ziet de politie de overlast van alcoholgebruikers toenemen.

Terugdringen

Of het uitgaanspubliek is, kan de gemeente niet zeggen. ,,Het is ook van minder groot belang waar de mensen die overlast veroorzaken vandaan komen", aldus de gemeentewoordvoerder. ,,Het belangrijkste punt is dat ze er zijn en we door dit gebied uit te breiden deze overlast willen terugdringen.”