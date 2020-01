Waalwijk controleert op uitbuiting: bij 18 van de 23 bedrijven is het mis

Spullen voor hennepkwe­ke­rij in beslag genomen in Waalwijk

15:53 WAALWIJK - Aan de Wilgenweg in Waalwijk heeft de politie woensdag spullen in beslag genomen die bedoeld waren om hennep te telen. Al deze goederen worden vernietigd. De burgemeester is van plan om het betreffende pand te sluiten.