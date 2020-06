Waalwijk deelt geveltuintjes uit: ‘we willen de gemeente vergroenen’

Iedere inwoner van de gemeente kan zich aanmelden voor een geveltuintje. Daarnaast zijn inwoners van drie straten apart benaderd. In een deel van de Kerkstraat in Sprang-Capelle, de Kerkstraat in Waspik en de Grotestraat in Waalwijk is het project huis-aan-huis gepromoot. ,,We hebben tasjes afgegeven met informatie over de actie", zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,We hopen zo hele straten zichtbaar te vergroenen.” Een geveltuintje is een smal strookje groen langs een woning, minimaal een stoeptegel diep.