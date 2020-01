Waalwijk discussieert drie dagen over lokaal Sportakkoord: ‘Hoe houden en krijgen we onze inwoners aan het bewegen?’

,,De bedoeling is dat zoveel mogelijk Waalwijkers met plezier sporten", aldus wethouder Ronald Bakker. ,,Daarover gaan we in gesprek. Wat zijn de mogelijkheden en kansen? Wat willen de verenigingen en organisaties, wat zijn hun ambities? Het streven is om samen tot één aanpak te komen.”

Drie bijeenkomsten in De Slagen

De drie bijeenkomsten hebben plaats op maandag 17 tot en met woensdag 19 februari in sporthal De Slagen. De gemeente heeft voor die dagen drie thema's geselecteerd. Op maandag wordt er gesproken over het wegnemen van belemmeringen voor kwetsbare groepen zodat ook echt iedereen kan meedoen. Dinsdag staan de verenigingen centraal. ,,Hoe zorgen we ervoor dat de verengingen gezond zijn en blijven en hoe zorgen we voor een veilig sportklimaat?” Woensdag wordt gesproken over de ‘sportinfrastructuur’. Bakker: ,,Zijn er aanpassingen in capaciteit of kwaliteit nodig? Hoe kunnen we de openbare ruimte benutten voor sport en beweging?”