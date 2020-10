Waalwijk en bewoners snakken naar duidelijkheid over woonboot: snel overleg over vertrek

UPDATE + video Drie gewonden bij ongeluk met drie voertuigen op A59 bij Waspik, snelweg weer vrij

16 oktober WASPIK - Op de A59 is vrijdagmiddag ter hoogte van Waspik een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. Drie mensen raakten gewond. De snelweg was urenlang dicht in de richting van knooppunt Zonzeel. Even voor 19.00 uur was de weg weer vrij.