Waalwijk en ‘bezetters’ voortuintjes op ramkoers; gemeente belt bewoners en kondigt rechtszaken aan

See you in court.

De afgelopen weken kregen enkele tientallen bewoners van de Van Berckenrodelaan, Liefrinckstraat of Mercatorlaan een ambtenaar van de gemeente Waalwijk aan de telefoon. Het gaat om inwoners die stellen dat een deel van hun voortuin door verjaring hún eigendom is geworden. De boodschap was dat zij op korte termijn bericht krijgen van de nieuwe advocaat van de gemeente; see you in court.