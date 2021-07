Waalwijk experimenteert met afvalinzameling: wijken als proeftuinen

Geen geweldsmis­drijf, maar doodsoor­zaak man in Vlijmen nog onbekend; ook tweede verdachte vrijgela­ten

25 juli VLIJMEN - De politie heeft nog altijd geen idee wat de doodsoorzaak is van een Poolse man, die woensdagochtend in Vlijmen werd aangetroffen in een auto. Vrijdag werd een 24-jarige man die eerder was aangehouden weer in vrijheid gesteld. Zondag werd ook een 32-jarige man vrijgelaten, al is hij nog altijd verdachte binnen het onderzoek. Hij zat tot dan vast.