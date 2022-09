Waalwijk gaat energie-armoede te lijf met speciaal fonds en campagne: ‘Minder taboe op dit soort schulden’

Met overstap naar de zaterdag wil WSC het weglekken van talent tackelen

WSC begint op 25 september met een uitwedstrijd bij SVSSS. Op zondag, want dat is traditie. Maar na 107 jaar komt daar een einde aan. Volgend seizoen stappen het eerste en het tweede elftal over naar het zaterdagvoetbal. Afgelopen maandag hebben de leden daar in overgrote meerderheid mee ingestemd.

