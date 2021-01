Waalwijk: ‘Geen schadevergoeding in zaak arbeidsmigranten het Fort’

Jongsma voert een lange, juridische strijd met de gemeente. Waalwijk gaf hem ruim twee jaar geleden een vergunning om vijftien arbeidsmigranten te huisvesten in een tussenwoning op Landgoed Driessen. Het leidde tot fel protest in de buurt. Uiteindelijk trok de gemeente de vergunning weer in, omdat in de tussentijd de regels werden aangepast. In een huis in een woonwijk mochten voortaan niet meer dan vijf arbeidsmigranten verblijven.