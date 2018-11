Waalwijk gooit roer om voor publieksbalie: alleen op afspraak, maar ook op zaterdag

Bies­boschmu­se­um Werkendam voor de tweede keer doelwit van inbrekers: ‘Enorme ravage’

5 november WERKENDAM - Bij het Biesbosch Museum Werkendam is in de nacht van zondag op maandag een inbraak gepleegd. Het is de tweede keer in twee maanden. De politie heeft de vier inbrekers omstreeks 00.30 uur op heterdaad betrapt. De vier - twee mannen, een jongen en een meisje - zijn aangehouden en zitten vast.