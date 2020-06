Waalwijk heeft er weer een ZAP-er bij: Gijs ergert zich aan het afval op straat

‘Transpa­rant’ in de pen na klachten over laadpalen

9:51 VLIJMEN - Het is steeds meer mensen een doorn in het oog dat in de gemeente Heusden openbare parkeerplaatsen worden opgeofferd voor oplaadpalen voor elektrische auto's. Dat stelt de fractie van Heusden Transparant, die zegt hierover veel klachten te krijgen.