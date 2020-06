Waalwijk helpt horeca: verlaging van kosten voor terras

Onmogelijk

Die tijdelijke uitbreiding van het terras moet de bedrijven niet meer gaan kosten, zo was het uitgangspunt van het college. Het is volgens de gemeente onmogelijk om de precarioheffing kwijt te schelden. Daar zitten juridisch te veel haken en ogen aan. Ondernemers moeten betalen voor het gebruik van gemeentelijke grond, dat geldt ook voor de uitgebreide terrassen.

De horeca heeft in de periode van 17 maart tot 1 juni helemaal geen gebruik kunnen maken van de terrassen. Het college vindt dat ze voor die periode ook eigenlijk geen precario zouden moeten betalen. ,,Maar ook dat is complex op basis van de huidige verordening”, concludeert het.

Er wordt nu gekozen voor een andere oplossing. Het college wil de tarieven voor dit jaar met terugwerkende kracht verlagen. In de bekende horecagebieden van Waalwijk stelt het per jaar een bedrag van 14,70 euro per vierkante meter voor, zo’n 55 procent van het huidige tarief. Ook ondernemers buiten het centrum gaan bijna de helft minder betalen voor hun terras: 5,90 per vierkante meter per jaar.