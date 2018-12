Waalwijk herdenkt oorlogsslachtoffers met tegels, borden en boek

Herdenking van 75 jaar bevrijding

Er is gekozen voor drie vormen van herdenken. De herdenkingstegels in Waalwijk krijgen een plek in het trottoir bij de huizen waar vermoorde Joden en andere oorlogsslachtoffers woonden. In Waspik en Sprang-Capelle is dat lastig, omdat veel adressen in het buitengebied liggen. Daarom komen in deze dorpen borden met de gevallenen, ook omdat bij de oorlogsmonumenten nog geen plaquette is met de namen van de slachtoffers daarop.