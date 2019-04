Waalwijk houdt na verzet vast aan plan snelfietsroute

WAALWIJK - Alle verzet ten spijt, Waalwijk houdt vast aan een snelfietsroute door de Besoyensestraat. Na onderzoek door het bureau XTNT, Experts in Traffic and Transport, ziet het college geen reden om het tracé te wijzigen. Voor veel mensen in de Besoyensestraat komt het besluit als een verrassing. De tegenstanders beraden zich nu op verdere stappen.

Er wordt hard gewerkt aan het plan voor een snelfietsroute tussen Waalwijk en Tilburg. Maar hoe moet die precies lopen? In Waalwijk is daar nog veel discussie over. Het college wil die route via de Besoyenseweg laten lopen. Maar een groep bewoners verzet zich. Ze vreest voor onveilige situaties met al die fietsers, de combinatie met het autoverkeer en de vele zijwegen, inritten en kruisingen.

Commotie

Door alle commotie werd de definitieve keuze voor het tracé uitgesteld. Het bureau XTNT heeft naast de Besoyensestraat ook twee alternatieve routes langs de Westeinde onderzocht: één via de Meidoornweg en de ander via de Winterdijk. De uitkomst van het onderzoek is niet verrassend. De route via de Besoyensestraat is de meest directe en fietsers rijden nu eenmaal niet graag om.

,,De route via de Meidoornweg scoort iets beter op het gebied van verkeersveiligheid en comfort”, concluderen de onderzoekers. Maar dat weegt volgens hen niet op tegen de kortere route via de Besoyenseweg.

,,Een andere route aanwijzen als snelfietsroute druist niet alleen in tegen het gevoel, maar maakt het concept snelfietsroute ook ongeloofwaardig”, stellen ze. Bovendien moet bij een fietsroute via de Meidoornweg de tunnel onder de N261 worden verbreed. Het is nog niet duidelijk hoeveel dat kost.