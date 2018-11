Waalwijk houdt vast aan gratis parkeren, al trekt het geen extra bezoekers

De proef met het eerste uur gratis parkeren in het centrum van Waalwijk is mislukt. Het leverde Waalwijk afgelopen jaar geen extra bezoekers op. Er werd gemiddeld zelfs korter geparkeerd. En nu laat ook een enquête onder bezoekers, bewoners en ondernemers zien dat er voor het handhaven van het gratis parkeren geen overgrote meerderheid is. Exit parkeerproef zou je denken, maar niets is minder waar. De proef met het eerste uur gratis parkeren wordt omgezet in vast beleid, zo is het voorstel van het college aan de gemeenteraad.