Waalwijk in zee met Civic Architects voor nieuw schoenenmuseum

Het toekomstige familiemuseum aan het Raadhuisplein moet in 2021 de deuren openen. De gemeente trekt 9,9 miljoen euro uit voor de plannen voor het zogeheten Museum Plus. Civic Architects timmert flink aan de weg.

Het Amsterdamse architectenbureau ontwerpt veel publieke gebouwen en plekken. Van musea, bibliotheken, bruggen, tot stadhuizen, scholen, pleinen tot stations. Het bureau is betrokken bij grote projecten in binnen-en buitenland, zoals bijvoorbeeld de LocHal (met bibliotheek) en Willem II-passage in Tilburg, Centraal Station en Mevlana-moskee in Amsterdam , Buchmesse-paviljoen in Frankfurt en het Archeologie Museum in Cyprus.