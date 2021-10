Waalwijk investeert fors, maar wil rekening niet bij inwoners leggen: 'We staan er echt goed voor’

Wethouder John van den Hoven (financiën) toont zich een tevreden man bij de presentatie van de begroting voor 2022. Gemeenten krijgen financieel meer lucht door onder meer hogere bijdragen van het Rijk en een lage rentestand. ,,Waalwijk staat er echt goed voor”, stelt Van den Hoven. ,,We zijn goed in staat om klappen op te vangen, als plots van alles tegen zou zitten.”

De afgelopen jaren drukten vooral de explosief stijgende kosten van de jeugdzorg zwaar op de begroting. De gemeenten krijgen nu extra geld van het Rijk om die miljoenentekorten (voor een deel) op te lossen. Waalwijk is zelf ook al langer bezig met maatregelen om de tekorten op Wmo (wet maatschappelijk ondersteuning) en jeugdzorg terug te dringen. Dat sorteert effect, al blijft het een onzekere kostenpost.

Quote We gaan niet over ons graf regeren. Wel zetten we zaken verder op de rails John van den Hoven, Wethouder Waalwijk

Het college ziet in ieder geval ruimte om stevig te blijven investeren. De complete begroting bedraagt 157 miljoen euro. Met de verkiezingen in aantocht komt het niet plots met nieuwe, wilde ideeën. ,,We gaan niet over ons graf regeren”, aldus Van den Hoven. ,,Wel zetten we zaken verder op de rails.” Zo is in de begroting bijvoorbeeld geld opzijgezet voor snellere woningbouw, betere dienstverlening aan bedrijven, schoolmaatschappelijk werk en sport.

Waalwijk wil verder miljoenen pompen in onder meer de binnenstad (5 miljoen), mobiliteit (4,5 miljoen) en duurzaamheid. De opbrengsten van grondverkoop op bedrijventerrein Haven komen daarbij goed van pas. Vooral de investeringen in het Waalwijkse centrum vallen op. Zo is al gestart met de herinrichting van het Raadhuisplein en de Markt. Er lopen onderzoeken naar De Els, verplaatsing van de bibliotheek en busstation, om maar wat te noemen.

Rekening

Volgens Van den Hoven wordt de rekening niet bij de inwoners gelegd, zoals hij bij sommige andere gemeenten wel ziet gebeuren. In Waalwijk stijgt de onroerendezaakbelasting (ozb) en de afvalstoffenheffing enkel met 1,5 procent inflatiecorrectie.

De vaste lasten voor het riool gaan wel iets omhoog. ,,Dat komt door nieuwe investeringen, zoals de stimuleringsregeling om regenwater af te koppelen van het riool.” Gemiddeld is de stijging zo’n 5 euro per huishouden.

Ook het parkeren in het Waalwijkse centrum wordt, zoals bekend, duurder. Nu is het op veel plekken de eerste één of twee uur gratis parkeren. Er komt waarschijnlijk een tarief van 10 cent per 6 minuten (1 euro per uur) bij de Els Zuid, Unnaplein, Taxandriaweg en de overige parkeerplaatsen rondom het stadshart. De parkeeropbrengst moet met 4 ton omhoog om uit de kosten te komen.

De gemeenteraad buigt zich 4 november over de begroting.