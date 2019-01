Waalwijk is banenmotor van de regio

Eind 2018 telde Waalwijk 4.669 ondernemingen, 236 meer dan een jaar geleden. In de regio Hart van Brabant heeft Waalwijk daarmee, op Tilburg na, de meeste bedrijven binnen de gemeentegrenzen. Bijna 30.000 mensen verdienen hun boterham in Waalwijk, dubbel zoveel als in de gemeente Heusden en drie keer zoveel als in Loon op Zand. De Etil Research Group rekende dat allemaal uit, in opdracht van de provincie Noord-Brabant.

Groothandel

De sector groot- en detailhandel is in Waalwijk de grootste werkgever met 7650 banen, gevolgd door industrie (5768 banen), gezondheidszorg (3346 banen) en vervoer en opslag (2960 banen). De bouwsector met 1534 banen is langzaam bezig aan de weg terug omhoog. Sinds 2009 kromp de werkgelegenheid in die sector bijna elk jaar, maar het afgelopen jaar kwamen er weer ruim honderd banen bij.

In twee sectoren is Waalwijk niet de grootste in De Langstraat: landbouw en recreatie. In de sector landbouw staat Heusden met 585 banen op 1, in de sector recreatie strijkt Loon op Zand met de eer. 2534 mensen werken daar in de cultuur, sport of recreatie. Fors meer dan in Waalwijk (483 banen) en Heusden (236) banen.