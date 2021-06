Waalwijk is klaar met voortuintjes-kwestie: ‘Boos over beschuldigingen en laster’

WAALWIJK - Waalwijk wil een dikke streep zetten onder de kwestie rond de ‘ingepikte’ voortuintjes in de Van Berckenrodelaan. De gemeente zet de plannen door, alle emoties ten spijt. Ze ziet niets in een soort ‘verzoeningsgesprek‘ met boze bewoners, die hun grond niet wilden afstaan. Het college is de beschuldigingen van deze groep duidelijk beu.

De zaak over de voortuintjes heeft heel wat losgemaakt. Na een jaren slepende discussie deed de rechter onlangs uitspraak. Bewoners van de Van Berckenrodelaan moeten (een deel van) hun voortuintjes teruggeven aan de gemeente, die eigenaar is van de grond. Volgens de rechter is er geen sprake van verjaring, zoals een aantal bewoners stellig beweert.

Het terugvorderen van de grond is nodig voor de reconstructie van de omgeving Van Berckenrodelaan, Mercatorlaan en Liefrinckstraat. De SGP heeft opgeroepen om even pas op de plaats te maken met de plannen, ook al is de rechtszaak door de gemeente gewonnen. De partij vindt dat het Waalwijkse college eerst de ernstig verstoorde verhoudingen met de bewoners moet herstellen. Er zou weer moeten worden gewerkt aan wederzijds vertrouwen.

Vertrouwensbreuk

Maar het college ziet geen opening meer voor zo'n gesprek. Volgens burgemeester en wethouders is daarvoor te veel gebeurd. Ze vinden dat de vertrouwensbreuk niet hun schuld is. In hun ogen hebben ze er echt alles aan gedaan om er samen goed uit te komen en dure juridische procedures te voorkomen. Met de meeste mensen is volgens hen ook een overeenkomst gesloten.

,,Een kleine groep weigerde echter continu bewijzen bij de gemeente aan te leveren en zo mee te werken aan een minnelijke oplossing", stelt het college, in reactie op de vragen van de SGP. ,,Alle stappen die we namen om tot een oplossing te komen, werden gezien als intimidatie, bedreiging, dwang, bedrog en dwaling. De gemeente is bovendien ongefundeerd beschuldigd van vervalsing van documenten en verklaringen.”

Laster

Ook na de uitspraak van de rechter zouden de beschuldigingen zijn doorgegaan. Het college spreekt daarbij zelfs van laster. ,,Dit doet iets met al onze medewerkers die betrokken zijn bij deze procedure. Kennelijk heeft men nu ook geen vertrouwen meer in een onafhankelijke en eerlijke rechtspraak.”

Heddie Visker, één van de betrokken bewoners, wijst de kritiek met klem van de hand. ,,Wij hebben nooit iets gezegd wat niet waar is", stelt hij. ,,Overal zijn bewijzen van. De gemeente gedraagt zich uiterst arrogant, en heeft in de communicatie met de bewoners grote steken laten vallen. Het is een smerig spelletje. Maar ik zeg er nu even niet te veel over om niet nog meer olie op het vuur te gooien.”

Al is de kou nog niet uit de lucht, toch hoopt het college in goed overleg met de betrokkenen de plannen verder uit te werken. Iedereen krijgt nogmaals de kans zijn of haar tuintje te kopen. Sommige bewoners zullen wel een deel van hun grond kwijt raken. De gemeente heeft een aantal vierkante meters van de tuintjes nodig voor de reconstructie van de wijk.