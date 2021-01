Waalwijk juicht komst elektrische deelscooters toe: 'Vooral Haven nog een blinde vlek’

WAALWIJK - De groene, elektrische deelscooters van GO Sharing gaan waarschijnlijk vanaf eind maart de weg op in Waalwijk. Het bedrijf en de gemeente maken de komende tijd definitieve afspraken over het aantal e-scooters, de plekken om te stallen en parkeren, handhaving en communicatie.

GO Sharing wil zijn werkgebied graag uitbreiden naar Waalwijk. Deze week boog het college zich over de plannen.

Het ziet de komst van de groene e-scooters duidelijk zitten. Waalwijk is hard op zoek naar slimme, alternatieve vervoerssystemen. Het gebruik van elektrische deelscooters sluit bij die ambities aan. Wie een ritje wil maken, kan straks met een speciale app zo'n scooter huren (prijs varieert van 23 tot 29 cent per kilometer).

Grote vraag

Grote vraag blijft natuurlijk hoeveel mensen de scooters weten te vinden. GO Sharing zit al in andere steden, zoals Den Bosch, Tilburg, Breda en Oosterhout. Daar wordt gretig gebruik gemaakt van de scooters. Het bedrijf en de gemeente zien ook kansen in Waalwijk, met zijn rijke bedrijfsleven.

Nu kiezen veel mensen nog voor de auto. Grote delen van Waalwijk zijn moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Mensen stappen bij een halte uit de bus, maar moeten dan op werk of school zien te komen. Vooral bedrijventerrein Haven blijkt een blinde vlek. Straks zouden reizigers voor het laatste stuk de e-scooter kunnen pakken.

Quote De gemeente en met name de stad is qua omvang zeer geschikt voor duurzamere vormen van vervoer, zoals lopen, fietsen of steppen College Waalwijk

De gemeente steekt zelf 250.000 euro in een proef met elektrische steps. Het project is vertraagd, maar eind deze maand gaan de steps echt de weg op. Wie wil, kan deze tweewielers huren voor een rit van het busstation naar het bedrijventerrein.

Het Bredase bedrijf Citysteps hoopt snel meer bedrijven en particulieren warm te krijgen voor deze vorm van vervoer. Vooral door de coronacrisis (en dus veel thuiswerkende mensen) zou het nog niet storm lopen.

Toch is het college optimistisch. ,,De gemeente en met name de stad is qua omvang zeer geschikt voor duurzamere vormen van vervoer zoals lopen, fietsen of steppen", stelt het vast.

Klachten

En de elektrische scooters van GO Sharing moeten dus ook deel uit gaan maken van het straatbeeld. Het college wil daarover wel goede afspraken maken. In andere steden kwamen er nogal eens klachten over fout geparkeerde e-scooters, en waren ze soms doelwit van vandalen. Volgens GO Sharing is er al een scherpe controle, en worden waarschuwingen of boetes uitgedeeld bij verkeerd gebruik.

Het bedrijf wil in eerste instantie in Waalwijk beginnen met vijftig scooters. Er wordt nog gekeken waar die precies in de gemeente gestald mogen worden.