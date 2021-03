Waalwijk kan door met nieuwbouw voor drie scholen: ‘Aantal kinderen in Driessen blijft groeien’

De gemeente investeert de komende jaren fors in het onderwijs. In het oog springend project is de nieuwbouw voor de Koningsschool en De Vrijhoeve. Zij komen onder één dak te zitten in de Waalwijkse nieuwbouwwijk Landgoed Driessen. Het gezamenlijke gebouw moet plek gaan bieden aan zo’n 500 leerlingen, en de kosten worden voorzichtig geschat op een kleine 7,2 miljoen euro.

Maar er is nog veel onderzoek nodig. De gemeente gaat op zoek naar de meest geschikte locatie in de nieuwbouwwijk. Mogelijk is het complex nog uit te breiden met een gymzaal, kinderopvang of andere maatschappelijke functies. Welk prijskaartje daaraan hangt, moet later duidelijk worden.

Quote Het is belangrijk dat kinderen bewegen en sporten. Overge­wicht is een probleem Annelies Pouw, Raadslid Lijst Pouw

SGP-raadslid Richard Tiemstra maakte zich in ieder geval alvast hard voor een eigen gymzaal bij het gebouw. Dat is ook een nadrukkelijke wens van de scholen zelf. Ook Lijst Pouw hield een warm pleidooi om leerlingen meer te laten bewegen en sporten op school. ,,Overgewicht is echt een probleem.”

Volgens wethouder Dilek Odabasi komt er ook zeker een onderzoek naar een gymzaal, zonder overigens nog harde garanties te kunnen geven.

Quote Wat betekent dat voor de leefbaar­heid van deze wijk als de school De Vrijhoeve weg gaat? Jan van Groos, Raadslid ChristenUnie

De Waalwijkse raad stelde ruim zeven ton beschikbaar om het plan voor deze twee scholen verder uit te werken. Alleen de ChristenUnie stemde tegen. De partij zet haar vraagtekens bij de financiële onderbouwing. Ook lijkt raadslid Jan van Groos niet echt gelukkig met het vertrek van basisschool De Vrijhoeve, die nu nog aan de Heggewikke in Sprang-Capelle zit. ,,Wat betekent dat voor de leefbaarheid van deze wijk als de school weg gaat?”vroeg hij zich af.

Quote Het aantal kinderen in Landgoed Driessen blijft voorlopig groeien. De mensen hebben straks wat te kiezen met de scholen Dilek Odabasi, Wethouder Waalwijk

Wethouder Odabasi wees er op dat de school met zo’n 80 leerlingen zelf graag naar Landgoed Driessen wil verhuizen, omdat daar veel jonge gezinnen wonen. ,,En het aantal kinderen in die wijk blijft voorlopig groeien”, legde ze uit. Straks heeft Driessen met Villa Vlinderhof, De Vrijhoeve en de Koningsschool een openbare, katholieke en protestantse school in de wijk. ,,De mensen hebben dus wat te kiezen.”

Nieuwbouw Meerdijk

De gemeente gaat ook meteen aan de slag met een ander nieuwbouwplan in Waalwijk. De katholieke basisschool Meerdijk was lang in beeld voor renovatie. Maar uit onderzoek blijkt dat nieuwbouw een betere optie is. De kosten worden voorlopig geraamd op zo’n 2,8 miljoen euro. De hele gemeenteraad ging akkoord met een voorbereidingskrediet van 280.000 euro voor dit plan. De nieuwbouw komt op de huidige plek van de basisschool aan de Frans Halslaan.