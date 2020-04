Waalwijk kiest voor digitale Dodenherdenking

update Fietsbrug Drunen total loss; vrachtwa­gen­chauf­feur rijdt zich klem; brug wordt gelicht

15:40 DRUNEN - De fietsbrug in het Halve Zolenpad in Drunen waar een vrachtwagen zich woensdagavond laat klem reed, is total loss. Dat laat een woordvoerder van de gemeente Heusden weten. Donderdagmiddag wordt geprobeerd de brug te lichten, om de vrachtwagen er onderuit te halen.