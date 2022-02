Waalwijk kiest voor luxe verkiezingsborden, maar dan is daar dé storm: ‘Twee trotters gesneuveld’

Cementwa­gen botst tegen waarschu­wings­balk bij berucht viaduct in Waalwijk

WAALWIJK - Een cementwagen is vrijdagmiddag in Waalwijk tegen de waarschuwingsbalk van een viaduct gereden. Door de klap kwam er een grote knik in de balk voor het viaduct aan de Hertog Janstraat. De straat was voor langere tijd afgesloten zodat de cementwagen achteruit de weg af kon rijden.

18 februari