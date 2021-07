Waalwijk kiest voor slimme bandenpomp: 'Wat voor besparing levert dat op?’

Plein Fontein schrapt avonden in De Voorste Venne, ook al hoeft dat volgens de richtlij­nen niet

12 juli DRUNEN - Plein Fontein in de binnentuin van De Voorste Venne gaat voorlopig niet door. Hoewel de avonden met muziek volgens het cultureel centrum in Drunen ook na de aangescherpte coronarichtlijnen wel door mogen gaan, is besloten pas op de plaats te maken.