Waalwijk komt terug op 'stikstofbesluit’: 100 hectare agrarische grond alsnog verpacht

Man (56) met coronavi­rus komt uit Loon op Zand, woensdag al opgenomen in ETZ in Tilburg

27 februari TILBURG - De 56-jarige man bij wie het nieuwe coronavirus is geconstateerd, is woensdag al opgenomen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Dat meldt een woordvoerder van het ziekenhuis donderdagavond. Het gaat om een man uit Loon op Zand.