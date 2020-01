Waalwijk koopt truckparking waar niemand parkeert: is goedkoper de oplossing?

Hardnekki­ge blauwalg in roeivijver Drunen; nog steeds opletten geblazen

29 januari DRUNEN - De blauwalg die begin december al werd geconstateerd in de roeivijver in Drunen, is nog steeds niet verdwenen. De gemeente Heusden raadt daarom nog steeds ten zeerste af honden in het water te laten gaan, of van het water te laten drinken.