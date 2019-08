Waalwijk krijgt 50.000 euro voor toekomstplan geloofsgebouwen

WAALWIJK - Waalwijk krijgt 50.000 euro van het Rijk voor het opstellen van een visie op het behoud van religieus erfgoed. Waalwijk dat, samen met verschillende geloofsgemeenschappen, al druk bezig is met die visie, is blij met de bijdrage.

,,De maatschappij verandert. Er is steeds meer behoefte om gebouwen en ruimten anders in te vullen. Door meer inzicht te krijgen, kunnen we beter inspelen op die veranderingen en leegstand proberen te voorkomen”, aldus wethouder Eric Daandels.

In de visie wordt niet alleen gekeken naar de toekomst van de kerken in Waalwijk, maar bijvoorbeeld ook naar de Turkse moskee en de Boeddhistische tempel.

Bezoekersaantal

De laatste jaren loopt het bezoekersaantal in veel kerken in Nederland verder terug. Het gevolg is dat er minder geld beschikbaar is voor onderhoud. Nu al worden regelmatig kerken omgebouwd tot bijvoorbeeld woningen of zoals in Kaatsheuvel is gebeurd, een medisch centrum. Vaak gaat dat gepaard met veel discussies omdat kerken en andere religieuze gebouwen voor veel mensen een belangrijke betekenis hebben.

Toch zullen er keuzes moeten worden gemaakt, vindt ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. ,,Het is belangrijk dat er zoveel mogelijk plekken worden behouden voor inkeer en geloof. Maar we moeten ook noodzakelijke herbestemmingen of soms sloop onder ogen zien”, aldus Gerrit Westerveld van de dienst. Daarom is het maken van de visie en het delen van kennis zo belangrijk, vindt hij. ,,Anticiperen op nieuwe ontwikkelingen is veel beter dan achter de feiten aanhollen.”