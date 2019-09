Waalwijk krijgt een Gemeentelijk Museum voor Hedendaagse Kunst

De kunstenaars willen in het museum gaan exposeren en werken. ,,We gaan negen dagen in de maand open. Elke vrijdag en zaterdag en een keer in de maand op koopzondag", zegt een van de initiatiefnemers, fotograaf Luuk Aarts. ,,Elke kunstenaar zal een dag in de maand het museum bemannen. Het is de bedoeling dat de kunstenaar er die dag ook aan het werk zal zijn.”