Waalwijk krijgt er nog een campus bij; plek voor 400 arbeidsmigranten

Ongeloof bij booteigena­ren in haven Waspik; ‘We worden gesommeerd te vertrekken’

16 mei WASPIK - Verbazing en ongeloof in Waspik. De gemeente heeft de jachthaven gekocht voor de watersportvereniging in Waalwijk. De booteigenaren in Waspik moeten hun biezen pakken. ,,We worden gesommeerd te vertrekken alsof wij een stelletje krakers zijn.”