Waalwijk krijgt ook teststraat voor corona: vooral bedoeld voor bedrijven op Haven

Verhuist de biblio­theek naar het centrum in Waalwijk? Onderzoek naar haalbaar­heid

15 oktober WAALWIJK - Bibliotheek Midden-Brabant en de gemeente Waalwijk zien serieuze kansen om de bibliotheek in Waalwijk naar de oude jongensschool in het centrum te verplaatsen. Donderdag hebben ze samen met de Sanders Retail Groep een intentie-verklaring ondertekend. Onderzoek moet uitwijzen of de plannen haalbaar zijn.