Waalwijk krijgt weer complete weekmarkten: niet blijven hangen na aankopen

Miljoenen euro's voor behoud banen naar 2.820 werkgevers in regio Tilburg/Waalwijk

1 mei TILBURG/WAALWIJK - In Midden-Brabant krijgen 2.820 werkgevers geld uit de rijkspot voor het behoud van banen in de coronacrisis. Tilburg voert de lijst aan van het aantal ondernemers van wie de aanvraag is goedgekeurd, Waalwijk is tweede.