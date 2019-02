Groot Dwergo­nisch Mannenkoor en The Indeps zetten Voorste Venne op zijn kop

24 februari DRUNEN - Muziek uit de jaren ‘60 is niet over haar houdbaarheidsdatum heen. Dit blijkt zaterdagavond in De Voorste Venne in Drunen. Met elan viert het Groot Dwergonisch Mannenkoor (GDM) haar 20-jarig bestaan. Als gasten treden de collega-‘oudere jongeren’ van de rockband The Indeps uit Heusden op.