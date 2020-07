Waalwijk labelt 19 ‘weesfietsen’: 19 augustus moeten ze weg zijn, anders doet de gemeente het

Persoon mishandeld en bedreigd met mes bij Lidl in Kaatsheu­vel, verdachte aangehou­den

29 juli KAATSHEUVEL - Op de parkeerplaats van de Lidl aan de Gasthuisstraat in Kaatsheuvel is woensdagavond rond 18.45 uur iemand mishandeld en bedreigd met een mes. De verdachte is aangehouden, meldt de politie.