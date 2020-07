Waalwijk labelt ‘weesfietsen’: na 30 dagen is ie weg

Hennepkwe­ke­rij met zo'n 140 planten aangetrof­fen in woning Kaatsheu­vel

16 juli KAATSHEUVEL - In een woning aan de Dreefseweg in Kaatsheuvel is donderdagochtend een hennepkwekerij met ruim 140 planten gevonden. Een 23-jarige man is aangehouden.