Waalwijk legt rode loper uit voor de overlastgevende deelscooter; ‘Niet alleen maar zuur doen!’

Beiaardier Joost probeert nieuwe aanwas te vinden op Jacob van Eyck Festival in Heusden

17 oktober HEUSDEN - Ter gelegenheid van het Jacob van Eyck Festival hield beiaardier Joost van Balkom een workshop in de Grote of Sint-Catharinakerk in Heusden. Grootste uitdaging: nieuwe aanwas vinden.