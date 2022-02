Waalwijk moet meer bezoekers lokken met groene entree: plan van 1,1 miljoen gaat door

D66 had berekend dat er nu 14 miljoen euro in de Waalwijkse centrumplannen is gestoken. ,,Na deze investering is het wel even klaar”, meende fractievoorzitter Sheila Schuijffel. Of dat echt zo is, is nog wel de vraag. Zo zijn in de toekomst wellicht nog investeringen nodig voor plannen bij De Els, oude Sint Petrusschool en Stationsstraat.