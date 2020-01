Waalwijk neemt maatregelen tegen hackers, nu wel problemen met mail

Dakar-rij­der Edwin Straver nog altijd in levensge­vaar na val: ‘Hij is er slecht aan toe’

13:15 RIJSWIJK - Het gaat nog altijd erg slecht met Dakar-rijder Edwin Straver (48). Dat laat zijn familie weten in een kort persbericht. De motorcoureur kwam donderdag zwaar ten val in de voorlaatste rit van de Dakar Rally in Saudi-Arabië. Hij had daarna ongeveer tien minuten geen hartslag.